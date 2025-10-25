Meteo Milano – Tempo stabile nel weekend con qualche nube di passaggio; le previsioni

Meteo Milano, la situazione
Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Flusso umido occidentale transita sul Mediterraneo centrale, pilotando impulsi instabili a fasi alterne anche sull’Italia. Una rapida perturbazione è attesa su parte del centro nella giornata odierna, mentre le regioni settentrionali rimarranno più riparate dalla barriera alpina. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.
Meteo Milano sabato 25 ottobre
Giornata di sabato caratterizzata da condizioni meteo stabili sulla Lombardia. Al mattino tempo diffusamente soleggiato anche su Milano, salvo nubi addossate ai settori alpini. Situazione meteo invariata anche nel corso del pomeriggio con sole prevalente su Milano, salvo innocue velature di passaggio. Stellato nottetempo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con lievi variazioni su Milano e comprese tra i +7/+9°C della notte ed i +15/+16°C del pomeriggio.
Meteo Milano domenica 26 ottobre
Weekend che proseguirà con tempo stabile. Giornata di domenica al via con cieli sereni o al più velati su tutta la Lombardia. Nel corso del pomeriggio attesa stabilità diffusa, ma con nubi medio-alte di passaggio, cieli velati su Milano. Ampie schiarite dalla sera con cieli stellato nottetempo su Milano. Temperature in aumento su Milano e comprese tra i +8/+9°C della notte ed i +17/+18°C del pomeriggio.
Prossima settimana al via stabile
Meteo che si manterrà mediamente stabile nel corso della prossima settimana. Campo barico in aumento sul Mediterraneo centrale, favorirà condizioni meteo stabili sulla Lombardia e sulla città di Milano, seppur con velature di passaggio. Da segnalare solo deboli nevicate nella giornata di lunedì sui settori alpini di confine, per l’addossamento di nubi.
