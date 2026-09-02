Meteo Milano – Tempo stabile tra cieli soleggiati e qualche nube in passaggio, caldo in aumento i prossimi giorni

Situazione meteo a scala nazionale

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Attuale situazione sinottica che vede una blanda saccatura in quota muoversi sul Mediterraneo portando una accentuazione dell’instabilità termo-convettiva, con piogge e temporali pomeridiani in sviluppo soprattutto su Alpi e Appennini. Clima molto caldo e nei prossimi giorni atteso un ulteriore rialzo termico. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

La giornata odierna di mercoledì 2 settembre inizierà stabile su tutta la regione, tra spazi di sereno e qualche nube di passaggio. Al pomeriggio invece delle infiltrazioni fresche in quota porteranno allo sviluppo di acquazzoni e temporali sparsi sui settori alpini e prealpini, asciutto altrove con cieli soleggiati e qualche nube di passaggio. Migliora nuovamente dalla serata con fenomeni in esaurimento ed ampie schiarite su tutta la Lombardia. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature senza particolari variazioni e comprese tra +22/+23°C di minima ed i +30/+31°C di massima.

Meteo Milano domani

La giornata vedrà maggiore stabilità sulla Lombardia grazie ad un ripresa dei geopotenziali. Giornata infatti all’insegna del bel tempo su tutta la regione con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile su Milano e su tutta la Lombardia con cieli sereni e qualche velatura in transito. Di seguito la tendenza meteo per i prossimi giorni. Temperature in lieve rialzo nei valori massimi e comprese su Milano tra +22/+23°C di minima ed i +32/+33°C di massima.

Prossimi giorni ancora giornate tipicamente estive

Dopo il transito di una blanda saccatura in quota nella giornata odierna che porterà una accentuazione dell’instabilità termo-convettiva con temporali sulle Alpi, nei prossimi giorni è atteso un nuovo aumento dei geopotenziali sul Mediterraneo, complice una nuova espansione dell’anticiclone sull’Europa occidentale. Da domani, come appena visto, torna infatti la stabilità prevalente sulla Lombardia, con una attenuazione anche dell’instabilità pomeridiana. Inoltre tra venerdì ed il weekend atteso anche un nuovo aumento termico, con massime su Milano fino a sfiorare i +35°C.

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