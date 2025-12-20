Meteo Milano – Tempo uggioso sulla Lombardia con molte nubi e qualche goccia di pioggia

Meteo Milano, la situazione

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo centrale caratterizzata da un flusso umido meridionale, responsabile di cieli spesso grigi seppur con pochi fenomeni. Tendenza ad un’ulteriore peggioramento per la settimana di Natale. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano sabato 20 dicembre

Giornata di sabato al via con cieli molto nuvolosi su tutta la Lombardia, ma con tempo asciutto su Milano. Nel corso del pomeriggio situazione meteo invariata con cieli molto nuvolosi sulla città di Milano, ma con basso rischio di fenomeni. Qualche goccia di pioggia non è esclusa nottetempo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +8/+9°C di minima ed i +10/+11°C di massima.

Meteo Milano domenica 21 dicembre

Nella giornata di domani è atteso tempo asciutto sulla Lombardia nel corso del mattino, ma con cieli diffusamente nuvolosi. Diffusa stabilità nel corso del pomeriggio e delle ore serali, ma con cieli diffusamente grigi e possibili foschie sui settori di pianura. Temperature in lieve calo e comprese tra +7/+8°C di minima ed i +9/+10°C di massima.

Prossima settimana graduale peggioramento

Meteo che volgerà verso un graduale cambio circolatorio. Giornata di lunedì che vederà un nuovo calo della pressione con molte nubi su tutta la Lombardia e possibili deboli piogge o pioviggini intermittenti sulla città di Milano. Martedì tempo in ulteriore peggioramento con la giornata che trascorrerà grigia con precipitazioni diffuse su tutta la regione. Vigilia e giorno di Natale che potrebbero risultare ancora incerti con rischio piogge su Milano.

