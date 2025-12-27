Meteo – Residui temporali nella giornata odierna, scatta l’allerta gialla della Protezione Civile

Residuo maltempo su Sardegna e Sicilia

Weekend al via con una giornata di sabato caratterizzata da un campo barico mediamente livellato attorno ai 1020 hPa sino ai 1027 hPa del nord Italia. Residua circolazione umida sud-orientale addosserà nubi con piogge e temporali sui settori orientali di Sicilia e sulla Sardegna, più probabili e frequenti tra mattino e prima parte del pomeriggio. Bel tempo e stabilità sul resto d’Italia, salvo qualche innocuo addensamento tra Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia. Tornano le nebbie dalla prossima notte sulla Pianura Padana.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Di seguito vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso dalla Protezione Civile e valido per oggi, sabato 27 dicembre 2025 (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna, Sicilia, Calabria ionica e meridionale tirrenica, Campania orientale e settori settentrionali di Basilicata e Puglia, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su Sardegna orientale e meridionale e Sicilia centrale e sud-orientale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale sensibile diminuzione su Nord-Ovest, Toscana e Marche; massime in sensibile aumento sui settori alpini e appenninici settentrionali.

Venti: localmente forti settentrionali sulla Liguria, orientali su Sardegna, Sicilia meridionale e settori ionici, in attenuazione.

Mari: molto mossi tutti i bacini occidentali, lo Ionio e localmente l’Adriatico centro-meridionale.

Allerta meteo gialla: ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di oggi, sabato 27 dicembre 2025:

ORDINARIA CRITICITÁ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia-Romagna: Pianura bolognese

ORDINARIA CRITICITÁ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

ORDINARIA CRITICITÀ / ALLERTA GIALLA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO

Sardegna: Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

