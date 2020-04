METEO MILANO – Temporali in arrivo nelle prossime ore, possibile GRANDINE: ecco le previsioni anche per i prossimi giorni

Meteo Primavera: nuovo impulso perturbato in arrivo al nord Italia

Tempo in miglioramento sulle regioni centro-meridionali con ampie schiarite fin dal mattino odierno, maltempo in arrivo invece in giornata sulle regioni settentrionali con piogge e temporali. Piogge scarse o assenti in queste prime ore del mattino su tutte le regioni del Paese, cieli irregolarmente nuvolosi sulla città di Milano e temperature intorno ai 17°c. Piogge e temporali diffusi dal pomeriggio al nord Italia con inevitabili locali grandinate attese e improvvise raffiche di vento. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo nel dettagli per la Festa dei Lavoratori

Primo Maggio piuttosto variabile al nord Italia con nubi irregolari al mattino ma con piogge scarse o assenti. Acquazzoni in arrivo al pomeriggio su tutte le regioni, fenomeni attesi anche in serata sulle regioni orientali. Variabilità asciutto al centro Italia con nubi irregolari alternate a brevi schiarite per tutto l’arco della giornata ma con tempo stabile. Da segnalare soltanto la possibilità di brevi piogge in Toscana in serata. Festa dei Lavoratori all’insegna del bel tempo al sud Italia con cieli poco o irregolarmente nuvolosi per tutta la giornata. Da segnalare solo la possibilità di deboli piogge al mattino tra la Calabria e la Campania. Temperature minime e massime attese in aumento.

Tendenza meteo primi giorni di Maggio

Un esteso fronte perturbato determinerà tempo ancora instabile nel corso della giornata odierna e in quella di domani sull’Italia settentrionale, non mancherà qualche temporale su alcune regioni come Piemonte, Lombardia, Triveneto, Friuli ed Emilia. Poi nel corso del weekend il tempo si confermerà tipicamente primaverile con ampie schiarite e qualche acquazzone sparso in Italia. Attenzione poi alla fase 2 del 4 di Maggio quando sull’Italia potrebbe arrivare una vera e propria ondata di caldo africano con le temperature prossime ai 30°c in alcune regioni.