METEO MILANO – Temporaneo miglioramento con SOLE e poche PIOGGE, forti TEMPORALI in arrivo nei prossimi giorni

Buongiorno e buon inizio settimana a tutti gli affezionati lettori della Lombardia da parte del Centro Meteo Italiano. Il temporaneo aumento della pressione atmosferica sul Mediterraneo centrale porta condizioni meteo più stabili in Italia, con temperature in lieve ripresa. Non mancherà comunque dell’instabilità pomeridiana, con acquazzoni e temporali sia sulle Alpi che in Appennino e con possibili sconfinamenti verso le pianure. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano per oggi

Mattinata per lo più stabile e soleggiata su Milano e la Lombardia, con qualche innocuo addensamento sui rilievi alpini. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in formazione su Alpi e Prealpi, più asciutto su Milano e sul resto della Lombardia con cieli poco nuvolosi. Fenomeni in esaurimento in serata con cieli sereni o poco nuvolosi. Possibili piogge nella notte. Per ulteriori dettagli, consulta il meteo Milano. Temperature con lievi variazioni e comprese tra i +24°C della notte ed i +30°C del pomeriggio.

Previsioni meteo Milano per domani

Al mattino nuvolosità irregolare su Milano e la Lombardia con la possibilità di piogge isolate. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali su Alpi e Prealpi e con possibili locali sconfinamento verso le pianure adiacenti, variabilità asciutta altrove. Peggioramento atteso tra la serata e la notte per il transito di un piccolo cavetto d’onda, con acquazzoni e temporali sparsi su tutta la regione, localmente anche a carattere di nubifragio, specie sui settori meridionali della Lombardia. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature su Milano comprese tra 22°C e 31°C.

Tendenza meteo per la Lombardia

Nel corso dei prossimi giorni l’arrivo di correnti umide dai quadranti occidentali porterà sulla Lombardia condizioni meteo a tratti instabili, con piogge, acquazzoni e anche temporali. Condizioni meteo che potrebbero tornare a migliorare sul finire del weekend grazie alla rimonta di un promontorio africano sul Mediterraneo centrale.





Meteo su Milano più stabile fino a martedì e con temperature attese di poco sopra le medie del periodo; possibile maltempo da mercoledì, da confermare.