Meteo Milano – Torna il sereno sulla Lombardia: weekend estivo in vista dopo le piogge notturne

Meteo Milano, la situazione

Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Dopo il transito notturno di una saccatura atlantica che ha generato nuvolosità e rovesci sulle Alpi lombarde, questa mattina il cielo sopra Milano è sereno o poco nuvoloso. La pressione atmosferica è in aumento, mentre l’anticiclone sub-tropicale in avvicinamento favorisce un rapido miglioramento delle condizioni meteo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo Milano – Durante la giornata, Milano attraverserà un turno dalle nebbie mattutine verso un cielo sempre più soleggiato. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 25–26 °C nel pomeriggio con un massimo intorno ai 26 °C. La serata proseguirà limpida con aria piacevole. Non sono attese precipitazioni nella zona urbana. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli.

Meteo Milano domani

Sabato 6 settembre sarà una giornata simile, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature si manterranno stabili intorno ai valori di oggi, senza variazioni significative e con generale assenza di piogge. Sulle Alpi e Prealpi sono previsti residui annuvolamenti con occasionali piogge isolate, mentre la pianura lombarda e Milano godranno di maggior stabilità e scarse probabilità di fenomeni. Il tempo migliorerà al tramonto, consolidando la fase calda in arrivo. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine.

Tendenza meteo per il medio termine

Un promontorio anticiclonico si farà sempre più saldo: il weekend si prospetta pienamente estivo, con cieli sereni e temperature massime tra 27 e 29 °C, senza eccessi. La stabilità dovrebbe proseguire fino all’inizio della prossima settimana, con un generale rialzo termico. Fenomeni instabili sono possibili solo da metà della prossima settimana, se le correnti atlantiche torneranno a farsi sentire.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.