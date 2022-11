Meteo Milano – Torna il sole e la stabilità sulla Lombardia; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori della Lombardia. Mese di novembre che ha riportato condizioni meteo autunnali sull’Italia, in seguito alla discesa di una saccatura sul Mediterraneo centrale. Tuttavia il cambio circolatorio sarà piuttosto breve e l’anticiclone è nuovamente in espansione da ovest. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano: weekend con tanto sole sulla Lombardia

Lo spostamento verso sud della ciclogenesi ha favorito un deciso miglioramento del tempo sul nord Italia. Il primo weekend del mese di novembre è infatti iniziato con sole prevalente sulla Lombardia. La giornata odierna vedrà su Milano cieli sostanzialmente soleggiati nel corso del mattino e stellati nottetempo. Condizioni meteo sostanzialmente invariate per la giornata di domenica, salvo innocue velature di passaggio dal pomeriggio. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Temperature in calo e comprese tra i +8°C del mattino ed i +18°C del pomeriggio; domani massime in calo ed attese sui +16°C.

Torna l’alta pressione, poi tendenza incerta per metà settimana

Mese di novembre che vedrà il ritorno dell’alta pressione sull’Italia già a partire dalla giornata di domenica 6 novembre. Un promontorio anticiclonico si insedierà sull’Europa meridionale, proteggendo nuovamente l’Italia dalle piovose correnti atlantiche. Bel tempo, salvo il passaggio di innocue velature, su Milano fino a metà della prossima settimana. L’evoluzione per il prosieguo di settimana sarà più incerta tra un possibile peggioramento ad opera di una goccia fredda ed il prosieguo di condizioni anticicloniche.

Temperature in calo, ma con valori ancora miti di giorno

Fine del caldo anomalo sull’Italia con temperature in diffuso calo, ma ancora attese al di sopra delle medie del periodo. Su Milano i valori notturni si manterranno al di sotto dei +10°C, oscillando nei prossimi giorni attorno ai +6/+7°C. Le massime, invece, oscilleranno attorno ai +16/+17°C, ovvero al di sopra delle medie del periodo di circa 3/4°C.





Meteo su Milano stabile fino a metà della prossima settimana, a seguire possibile peggioramento per l'arrivo di una goccia fredda, ma da confermare.