Meteo Italia – Ancora maltempo nel weekend, poi rimonta l’alta pressione portando cieli soleggiati

Vortice depressionario in discesa lungo la Penisola Italiana

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Nella giornata di ieri un impulso instabile dal Nord Atlantico si è diretto verso il Mediterraneo favorendo l’approfondimento di un minimo suolo sull’Italia settentrionale. Questo ha portato un peggioramento delle condizioni meteo con piogge e temporali prima sulle regioni del Centro-Nord e nella seconda parte della giornata si sono estese anche a quelle meridionali. Situazione sinottica che vede ora il vortice depressionario in movimento sul Tirreno verso sud-est e che entro la serata raggiungerà lo Ionio.

Piogge e temporali anche nella giornata odierna su alcune regioni

Il vortice depressionario in movimento sul Tirreno in direzione dello Ionio continuerà ha portare condizioni meteo instabili su parte dell’Italia. Piogge e temporali continueranno infatti ad interessare le regioni del Sud, la Sicilia e i settori adriatici fino alla Romagna. Precipitazioni che potranno risultare anche molto intense e non si escludono locali fenomeni a carattere di nubifragio. Inoltre inizia a fare il suo ingresso aria più fresca, che dopo aver portato la neve sulle Alpi oggi dovrebbe portare i fiocchi anche in Appennino, con quota neve in discesa fin verso i 1700 metri.

Domenica con ampie schiarite e clima autunnale

Il vortice depressionario responsabile del maltempo, dopo aver raggiunto lo Ionio, nella giornata di domani si allontanerà verso la Grecia e le condizioni meteo tenderanno a migliorare. Ampie schiarite in arrivo quindi sull’Italia, con residui fenomeni al mattino su Molise, Puglia e settori tirrenici di Calabria e Sicilia, ma che nella seconda parte della giornata le schiarite arriveranno anche su queste regioni. Venti settentrionali continueranno ad apportare aria fresca, con le temperature che si porteranno anche leggermente sotto le medie del periodo. Clima quindi piuttosto fresco specie al primo mattino, mentre l’ampio soleggiamento porterà un lieve aumento dei valori massimi rendendo il clima più gradevole nel primo pomeriggio.

Tendenza meteo: rimonta l’alta pressione sull’Europa

Prima parte della prossima settimana che vedrà un netto miglioramento delle condizioni meteo grazie all’alta pressione. Sul lungo termine sia il modello GFS che l’europeo ECMWF mostrano un ulteriore rinforzo dell’alta pressione con un vasto e robusto anticiclone che potrebbe dominare sull’Europa e con massimi al suolo fino a 1035 hPa. Questo potrebbe però lasciare la possibilità a qualche piccola goccia fredda di raggiungere il Mediterraneo dai quadranti nord-orientali o orientali, specie sul finire della prossima settimana. Vi invitiamo quindi a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito internet.

