METEO MILANO – Torna la stabilità per la prima settimana di MAGGIO. Possibile PEGGIORAMENTO in vista, ecco quando

Situazione meteorologica sull’Italia

Buongiorno e buon inizio settimana cari amici del Centro Meteo Italiano. Le condizioni meteo sulla nostra penisola sono in via di miglioramento. La saccatura depressionaria che ha portato forte maltempo soprattutto al nord, si sposta verso nord-est, allontanandosi cosi dalle regioni settentrionali italiane. Ancora instabilità al nord-est e all’estremo sud. Andiamo ora a vedere più nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Milano.

Meteo Milano: oggi cielo parzialmente nuvoloso

Meteo Milano oggi – Nella mattinata odierna sulla città di Milano e la Lombardia avremo cieli parzialmente nuvolosi e tempo per lo più asciutto, salvo qualche isolata precipitazione di debole intensità. Nel pomeriggio ed in serata avremo delle ampie schiarite che cieli che diverranno per lo più sereni su tutta la regione. Le temperature oscilleranno tra i 9°C del primo mattino e i 17° delle ore centrali della giornata. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Previsioni meteo Milano: domani cielo nuvoloso

Meteo Milano domani – A partire dalla mattinata su Milano e la Lombardia avremo un aumento della nuvolosità di provenienza da nord-ovest. I cieli risulteranno nuvolosi per l’intero arco della giornata, ma senza fenomeni associati. Condizioni meteo che sono quindi previste asciutte fine al termine della giornata. Temperature in lieve aumento, con massime che arriveranno a sfiorare i 20°C sulla città di Milano e sopra i 20°C sulle zone sud-orientali della regione. Di seguito uno sguardo alle previsioni per la prossima settimana.

