METEO MILANO – Tornano le PIOGGE nel WEEKEND, MAGGIO si conclude col MALTEMPO, ecco le PREVISIONI

Tempo asciutto in Italia, piccola tregua dalle piogge

Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano. Sul nostro territorio possiamo riscontrare la presenza di qualche innocuo addensamento in una giornata decisamente stabile. Quest’oggi infatti l’incidenza dell’alta pressione proteggerà la nostra penisola dalle piogge e dalla formazione di rovesci pomeridiani, a differenza dei giorni scorsi. Su Milano il tempo sarà pienamente stabile, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Anche tra pomeriggio e serata non dovrebbero esserci particolari cambiamenti, con tempo del tutto asciutto . Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio del weekend!

Meteo weekend Milano – Sabato

Meteo Milano – Al mattino avremo molte nubi in transito su tutta la Lombardia e su Milano, ma in un contesto ancora asciutto. Al pomeriggio si potrà manifestare qualche pioggia sui settori pedemontani e tra Bergamasco e Bresciano, ancora tempo asciutto su Milano. In serata le piogge si estenderanno su tutti i settori, con nuvolosità irregolare associata. I fenomeni saranno in lento decadimento nella notte. Temperature in aumento sia nelle minime che nelle massime, comprese tra 14°C e 24°C. Ventilazione debole dai quadranti orientali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo weekend Milano – Domenica

Meteo weekend – Giornata di domenica caratterizzata da parziale instabilità: al mattino avremo nubi irregolari sulle pianure, con maggiori aperture sui settori Alpini. Al pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Lombardia, con tempo del tutto asciutto. In serata maggiore nuvolosità in transito, con precipitazioni specie sulla provincia di Sondrio. Graduale peggioramento nelle ore notturne. Temperature in aumento nei valori minimi (previste fino a 15°C), mentre le massime subiranno una lieve flessione negativa, toccando i 23°C. Vediamo di tracciare insieme una tendenza meteo per la prossima settimana!

