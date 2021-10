METEO MILANO – Ultima settimana di OTTOBRE con SOLE e TEMPERATURE sopra la media, PEGGIORA nel WEEKEND

Condizioni meteo in Italia e a Milano

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. L’attuale situazione sinottica mostra una blanda saccatura in transito sulla Penisola Italiana e che in serata si andrà ad isolare, con la goccia fredda che si dirigerà sul Mediterraneo centro-occidentale. Questo porterà nuvolosità e qualche pioggia al Centro-Nord. A sud della Sicilia troviamo poi una profonda depressione, che già nella giornata di ieri e nei giorni scorsi ha portato nubifragi e alluvioni su Calabria e Sicilia, che continua a portare maltempo intenso e diffuso al Sud Italia. Vediamo di seguito le previsioni meteo in maggiore dettaglio per la città di Milano e la Lombardia.

Previsioni meteo per Milano di oggi

Meteo – Giornata stabile quella odierna su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura in transito. Nel corso delle ore pomeridiane nessuna variazione di rilievo attesa, con cieli pienamente soleggiati. In serata si rinnoveranno condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli stellati. Le temperature su Milano saranno comprese tra gli 8°C e i 16°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo domani – La giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni meteo ancora più stabili su Milano e su tutta la Lombardia grazie all’espansione da ovest del campo di alta pressione. Sia al mattino che al pomeriggio avremo sole splendente senza nessun disturbo nuvoloso su tutta la regione. In serata si rinnoveranno condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli stellati e qualche velatura in arrivo nelle ore notturne sui settori più meridionali della Lombardia. Temperature in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi e su Milano saranno comprese tra i 9°C e i 18°C. Vediamo di seguito quale sarà il prosieguo della settimana.