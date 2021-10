METEO – Il MALTEMPO non molla la Sicilia, TEMPORALI e NUBIFRAGI a Catania: 80 persone isolate, case ALLAGATE

Tempo stabile al nord, violento maltempo al sud

E’ dalla giornata di ieri che si presenta un’Italia spaccata in due dal punto di vista meteorologico, con le condizioni meteo che si presentano perfettamente stabili sulle regioni centro-settentrionali accompagnate peraltro anche da cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi (con nuvolosità tuttavia in aumento proprio in queste ore), mentre alcuni settori del sud hanno a che fare con condizioni di violento maltempo che hanno già provocato danni, disagi e purtroppo anche 1 vittima.

Massima allerta su Sicilia orientale e Calabria jonica

La situazione meteorologica appare dunque piuttosto critica, come vedremo anche nel presente editoriale, e in alcune aree la Protezione Civile aveva infatti già diramato un’allerta meteo di massimo livello. Nubifragi e temporali persistenti hanno prodotto un accumulo complessivo piuttosto elevato. Nella sola giornata di ieri alcune località superavano abbondantemente i 200 millimetri e anche gli accumuli odierni superano in molti casi i 100 millimetri dalla mezzanotte.

Il maltempo insiste sulla Sicilia, altri disagi e allagamenti

Anche in queste ore le condizioni meteo si sono quindi evidenziate piuttosto perturbate sulla Sicilia e in particolare sul versante jonico, dove insistono piogge, temporali e nubifragi. Spiccano i 221 millimetri (peraltro provvisori) fin qui registrati dalla stazione meteorologica di Nunziata di Mascali, nel catanese. Ma la situazione più critica si segnala proprio sul capoluogo attualmente, nonché a Catania, dove stando a quanto scrive “blogsicilia.it” è esondato il torrente Fortile, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI CATANIA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

