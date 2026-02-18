Meteo Milano – Ultime ore di stabilità: in arrivo piogge e neve sui rilievi

Meteo Milano, la situazione

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! La fase stabile che ha interessato il Nord Italia nelle ultime 24 ore è ormai agli sgoccioli. Un nuovo impulso perturbato di origine atlantica si sta avvicinando da ovest e determinerà un peggioramento delle condizioni meteo nelle prossime ore anche sulla Lombardia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per Milano. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano mercoledì 18 febbraio

Giornata all’insegna del bel tempo su Milano e la Lombardia. Tempo stabile con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su gran parte della regione, salvo maggiori addensamenti sulle Alpi di confine con locali fenomeni a carattere nevoso fino a quote collinari. Tra la serata e la notte tempo stabile e asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in lieve calo nei valori massimi e comprese su Milano tra +4/+5°C di minima e +9/+10°C di massima.

Passaggio perturbato giovedì, poi graduale miglioramento

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da condizioni instabili sulla Lombardia. Attese piogge diffuse al mattino, localmente anche moderate, con quota neve sulle Alpi intorno agli 800-1000 metri in temporaneo rialzo nelle ore centrali. Nel corso del pomeriggio fenomeni in graduale attenuazione a partire dai settori occidentali, con schiarite in estensione tra sera e notte.

Tendenza fine settimana

Da venerdì è previsto un progressivo miglioramento grazie alla rimonta di un campo di alta pressione da ovest, che riporterà condizioni più stabili nel corso del weekend. Le temperature tenderanno a risalire leggermente nei valori massimi, mantenendosi comunque in linea con le medie stagionali.

Per ulteriori aggiornamenti seguite i prossimi bollettini.

