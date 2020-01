METEO MILANO: Una manna dal cielo contro lo smog divenuto insopportabile, arrivano le piogge. Ecco quando

Maltempo in arrivo, sarà una manna per gli inquinanti atmosferici

Divenuta irrespirabile l’aria in diverse città della pianura Padana sotto la campana anticiclonica delle ultime settimane, buone notizie arrivano dal meteo con una perturbazione pronta a riportare le piogge, le nevicate e soprattutto aria pulita. Anche a Milano le piogge sono in arrivo e già dalla serata o nottata odierna, mentre le temperature tenderanno a calare durante il prossimo fine settimana. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo, Sabato 18 Gennaio 2020

Tempo generalmente instabile su gran parte delle regioni settentrionali con piogge a tratti intense specie su Triveneto, settori costieri adriatici ed Emilia-Romagna. Più asciutto al Nord Ovest con ampie schiarite su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Quota neve oltre i 4-600 metri. Molte nubi ovunque con precipitazioni deboli o al più moderate precipitazioni sparse. Più frequenti su Lazio, Marche e Toscana. Quota neve localmente al di sotto dei 1100-1200 metri, in calo sull’Appennino marchigiano nella sera-notte fino a 5-600 metri. Locali addensamenti sui settori tirrenici di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia con deboli precipitazioni concentrate perlopiù al pomeriggio e in serata. Locali piovaschi attesi anche sulla Puglia meridionale. Più asciutto altrove. Temperature in sensibile calo nei valori massimi al Centro-Nord

Crollo delle temperature

In seguito alla lunga fase di elevata stabilità atmosferica prodotta dall’Anticiclone dominante in mezza Europa, i valori di PM10 sono saliti alle stelle nelle principali città d’Italia. Ora il nord Italia potrebbe rivedere le tanto sperate piogge e nevicate in grado di ripulire l’ aria. Inverno alla riscossa pertanto in Italia con le correnti settentrionali in arrivo e temperature in picchiata. Valori abbondantemente sottozero nella notte e al primo mattino su tutte le regioni settentrionali durante il Weekend e l’ inizio della prossima settimana, gelo anche a Milano.