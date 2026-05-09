Meteo Milano – Weekend al via con il sole, ma da domani torna la pioggia

Meteo Milano, la situazione

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata da un momentaneo rinforzo del campo d’alta pressione responsabile di condizioni meteo stabili e con temperature in ripresa. Tuttavia, un nuovo impulso perturbato riuscirà a raggiungere l’Italia già dalla prossima notte con meteo in peggioramento. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Weekend che proseguirà con una giornata di domenica caratterizzata da una mattinata stabile su tutta la Lombardia con cieli sereni sulla città di Milano. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio con stabilità sul capoluogo, salvo innocui addensamenti in transito nel corso delle ore serali. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +13/+14°C di minima ed i +24/+25°C di massima.

Meteo Milano domani

Giornata di domenica 10 maggio caratterizzata da una mattinata grigia su tutta la Lombardia con molte nubi e qualche occasionale goccia di pioggia sui settori nord-occidentali. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con tempo incerto su Milano, dove sono attese occasionali piogge. Temperature in calo nei valori diurni e comprese tra +14/+15°C di minima ed i +16/+17°C di massima.

Prossima settimana incerta tra passaggi instabili e pause asciutte

Prossima settimana atteso tempo ancora dinamico. Lunedì la giornata trascorrerà nel complesso ancora incerta, specie nel corso del mattino quando potranno verificarsi ancora residue piogge su Milano. Martedì atteso un momentaneo miglioramento con maggior soleggiamento, poi nuovo peggioramento da mercoledì con la settimana che proseguirà instabile.

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