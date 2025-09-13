Meteo Milano – Weekend al via con un peggioramento del tempo; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Alta pressione presente sul Mediterraneo centro-meridionale riesce a proteggere l’Italia solo parzialmente con un rapido impulso instabile che nella giornata odierna riuscirà a transitare sulle regioni settentrionali. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo Milano – Giornata di sabato 13 settembre che vedrà nel corso del mattino nubi sparse su tutta la Lombardia con possibilità di qualche occasionale debole pioggia sui settori centro-settentrionali. Situazione meteorologica che durante le ore pomeridiane vedrà un peggioramento del tempo anche su Milano con acquazzoni e temporali irregolari su tutta la regione. Graduale miglioramento serale. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature al di sopra delle medie del periodo su Milano e comprese tra i +19/+20°C della notte ed i +24/+25°C del pomeriggio.

Oggi allerta gialla per la Lombardia

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di oggi, Sabato 13 settembre 2025:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano.

Meteo Milano domenica 14 settembre

Giornata di domenica caratterizzata da condizioni meteo stabili sulla Lombardia. Al mattino cieli che si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi. Nel corso del pomeriggio situazione meteorologica invariata con stabilità e sole diffuso, salvo il possibile transito di addensamenti alti e sottili. Temperature in aumento nei valori massimi su Milano e comprese tra i +18/+19°C della notte ed i +26/+27°C del pomeriggio.

