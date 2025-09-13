Meteo Milano – Weekend al via con un peggioramento del tempo; le previsioni

Meteo Milano, la situazione
Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Alta pressione presente sul Mediterraneo centro-meridionale riesce a proteggere l’Italia solo parzialmente con un rapido impulso instabile che nella giornata odierna riuscirà a transitare sulle regioni settentrionali. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.
Previsioni meteo Milano oggi
Meteo Milano – Giornata di sabato 13 settembre che vedrà nel corso del mattino nubi sparse su tutta la Lombardia con possibilità di qualche occasionale debole pioggia sui settori centro-settentrionali. Situazione meteorologica che durante le ore pomeridiane vedrà un peggioramento del tempo anche su Milano con acquazzoni e temporali irregolari su tutta la regione. Graduale miglioramento serale. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature al di sopra delle medie del periodo su Milano e comprese tra i +19/+20°C della notte ed i +24/+25°C del pomeriggio.
Oggi allerta gialla per la Lombardia
Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di oggi, Sabato 13 settembre 2025:
ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:
Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine
ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:
Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano.
Meteo Milano domenica 14 settembre
Giornata di domenica caratterizzata da condizioni meteo stabili sulla Lombardia. Al mattino cieli che si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi. Nel corso del pomeriggio situazione meteorologica invariata con stabilità e sole diffuso, salvo il possibile transito di addensamenti alti e sottili. Temperature in aumento nei valori massimi su Milano e comprese tra i +18/+19°C della notte ed i +26/+27°C del pomeriggio.
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.