Meteo – Esordio soft di Ottobre, con Anticiclone in risalita e maggiore stabilità? Ecco la tendenza

Stabilità e bel tempo avvolgono interamente il nostro Paese

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano un quadro di stabilità e bel tempo sulla nostra Penisola, garantiti dalla presenza di un robusto campo di Alta pressione di origine afroazzorriana sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Le temperature, in questo contesto, misurano valori mediamente superiori alla media di riferimento anche di qualche grado.

Picco di caldo nel Weekend, temperature fino a +32°C e oltre

Il picco di caldo verrà raggiunto nel Weekend e proprio tra la giornata di sabato 20 e quella di domenica 21 settembre, quando le temperature potranno registrare picchi fino a +32°C nelle pianure interne del centro-sud e in Pianura Padana, potendoli addirittura localmente superare in Sardegna. Nella seconda parte di domenica 21, tuttavia, avanzerà un primo peggioramento sui settori nordoccidentali, con primi possibili rovesci e temporali anche intensi a causa della progressione di una saccatura depressionaria di origine nordatlantica in arrivo proprio da nordovest.

L’Autunno ruggisce nella prossima settimana, nubifragi e crollo termico

La stagione autunnale sembra sussultare decisamente nel corso della prossima settimana, mettendo la parola fine alla cosiddetta ‘bella stagione’: la suddetta saccatura affonderà infatti nel cuore del Mediterraneo centrale, aprendo una fase di maltempo anche intenso con possibili nubifragi specie lungo il versante tirrenico, a cui si assocerà un crollo generale e sensibile delle temperature. Queste, a partire dalla metà della prossima settimana, potranno scendere anche al di sotto della media di riferimento.

Meteo Ottobre – Esordio soft?

Dopo la fase di intenso maltempo accompagnata da un crollo generale e sensibile delle temperature l’Anticiclone azzorriano proverà a risalire sul bacino del Mediterraneo, favorendo maggiore stabilità e bel tempo con una lieve ripresa delle temperature in corrispondenza proprio dell’inizio del mese di ottobre. Tuttavia, trattandosi questa di una tendenza, è ancora soggetta a variazioni anche radicali: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

