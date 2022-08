METEO MILANO – Weekend con un BREAK estivo in arrivo, con PIOGGE, TEMPORALI e calo delle TEMPERATURE

Condizioni meteo a Milano e in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede la presenza di un campo d’alta pressione che sta lentamente retrogredendo e che nel fine settimana darà adito a precipitazioni anche sui settori di pianura. Su Milano previsto dunque un weekend movimentato, con piogge in vista. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio per la città di Milano e la Lombardia.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo – Queste le previsioni di Milano per oggi 5 agosto: al mattino avremo cieli sereni su tutta la regione. Nel pomeriggio locali acquazzoni e temporali interesseranno i settori alpini e prealpini, mentre su Milano e sul resto della Lombardia continuerà a splendere il sole. In serata fenomeni in esaurimento e ampie schiarite in arrivo nella notte. PER ULTERIORI DETTAGLI SEGUITE LE PREVISIONI METEO MILANO SEMPRE AGGIORNATE! Temperature in ulteriore aumento, comprese su Milano tra 26°C e 37°C e massime anche fino a 38°C-39°C in Pianura Padana tra Mantovano e Cremonese. Nella giornata di domani avremo precipitazioni che coinvolgeranno i settori di pianura e la città di Milano.

Meteo Milano weekend

Meteo weekend – Giornata di domani caratterizzata da instabilità pomeridiana, mentre in serata grazie ad un abbassamento dei geopotenziali in quota avremo piogge sparse su tutta la Lombardia. Situazione analoga anche nella notte. Per domenica le forti piogge previste, determineranno un importante calo delle temperature, che su Milano saranno comprese tra 23°C e 29°C. Al mattino previste piogge sparse e acquazzoni specie a ridosso della Pianura Padana. Ancora instabilità nel pomeriggio e residue piogge in serata, con cieli che risulteranno prevalentemente coperti. Vediamo a seguire la tendenza per la settimana a ridosso di Ferragosto, che dovrebbe essere caratterizzata da maggiore dinamicità.

Tendenza meteo di Milano per i prossimi giorni

La prossima settimana secondo i principali modelli matematici si intravede una possibile circolazione orientale in quota che dovrebbe favorire la formazione di rovesci e temporali pomeridiani specie al centro-sud. Il nord sarà più al margine, e per il momento sembrerebbe trovarsi suò ramo ascendente del promontorio d’alta pressione. Trattandosi di una tendenza seguite i nostri prossimi editoriali meteo.





