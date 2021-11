METEO MILANO – WEEKEND invernale con qualche PIOGGIA e TEMPERATURE in calo sulla LOMBARDIA

Condizioni meteo in Italia e a Milano

Salve e buon venerdì cari amici del Centro Meteo Italiano! Italia ancora sotto l’assedio delle piogge e del maltempo con precipitazioni in atto sulle regioni Tirreniche; da domani il maltempo tornerà al nord con piogge in pianura e neve che si attesterà in montagna anche a quote più basse rispetto ai giorni scorsi grazie al contributo d’aria artica in quota. Vediamo di seguito le previsioni meteo per il weekend a Milano.

Meteo weekend Milano – sabato

Meteo domani – Giornata particolarmente uggiosa sulla Lombardia con neve sulle Alpi fino a quote di bassa montagna, tempo asciutto su Milano. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con neve fino a 900-800 metri di quota, ancora asciutto sul capoluogo. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sulla Lombardia con pioviggini attese su Milano e neve alle medesime quote. Atteso un calo nel corso delle ore notturne. Le temperature risulteranno piuttosto compatte, comprese tra 5°C e 9°C. Ventilazione debole o moderata dai quadranti occidentali o sud-occidentali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo weekend Milano – domenica

Meteo domenica – Giornata in compagnia ancora di nuvolosità irregolare e precipitazioni al mattino, a carattere nevoso sulle Alpi di confine; al pomeriggio i cieli si presenteranno coperti ma senza precipitazioni associate. Nessuna variazione nella notte. Le temperature subiranno un brusco calo, e saranno comprese tra 2°C e 8°C a Milano. I venti soffieranno ancora una volta dai quadranti occidentali, con intensità debole o moderata. Vediamo la tendenza per la prossima settimana.