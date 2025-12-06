Meteo Milano – Tempo stabile sulla Lombardia, ma tornano foschie e nubi basse

Meteo Milano, la situazione

Buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo centrale caratterizzata da una residua circolazione fredda settentrionale, ma con campo barico in aumento per l’allontanamento della ciclogenesi giunta nei giorni scorsi. Prossima settimana con alta pressione dominante. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano sabato 6 dicembre

Giornata di sabato al via con tempo stabile su tutta la Lombardia, salvo innocue velature di passaggio e nubi basse sui settori di pianura. Nel corso del pomeriggio situazione meteo invariata con diffusa stabilità e cieli sereni o poco nuvolosi sulla città di Milano. Tornano foschie e nubi basse dalla sera. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in calo su Milano e comprese tra i +1/+2°C della notte ed i +6/+7°C del pomeriggio.

Meteo Milano domenica 7 dicembre

Nella giornata di domani è attesa ancora stabilità sulla Lombardia con cieli poco o parzialmente nuvolosi nel corso del mattino sulla città di Milano. Diffusa stabilità nel corso del pomeriggio e delle ore serali, tornano foschie e nubi basse nottetempo. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +1/+2°C di minima ed i +6/+7°C di massima.

Prossima settimana con l’alta pressione

Meteo che volgerà verso una prolungata stabilità. Alta pressione che nei prossimi giorni tenderà ad affermarsi con decisione sul Mediterraneo centrale. Atteso un periodo anomalo per la stagione con stabilità duratura su Milano, seppur con cieli spesso grigi per foschie e nubi basse persistenti sui settori di pianura. Temperature che tenderanno a perdere qualche grado nei valori minimi, con lievi variazioni le massime.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.