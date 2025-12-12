Meteo – Impulso polare in vista con possibili nubifragi e vagonate di neve sulle Alpi: i dettagli

Maltempo resta un miraggio sull’Italia

Anche nella giornata odierna il maltempo resta un miraggio sull’Italia, con condizioni meteo anzi in ulteriore miglioramento rispetto agli ultimi giorni, quando qualche piovasco è comunque transitato sulla Liguria centrale. L’Anticiclone azzorriano resta infatti dominante sul bacino del Mediterraneo centrale e lo sarà anche nelle prossime ore, continuando a garantire stabilità generale e relativo bel tempo, con il ritorno delle prime foschie su Pianura Padana e vallate interne.

Weekend ancora di stabilità e relativo bel tempo

L’Alta pressione di origine azzorriana stazionerà sul bacino del Mediterraneo centrale per tutto il Weekend imminente, con condizioni meteo di stabilità sostanzialmente generale e temperature che, in questo contesto, resteranno mediamente superiori alla media di riferimento. Nebbie e foschie continueranno a generarsi nella notte e persisteranno fino alle prime ore del mattino su Pianura Padana e vallate interne, riducendo pertanto la durata e l’estensione rispetto a quanto osservato negli ultimi giorni.

Saccatura depressionaria in affondo sul Mediterraneo occidentale

Una profonda saccatura depressionaria di origine polare marittima punta il Mediterraneo occidentale per l’inizio della prossima settimana e, già a partire dalla giornata di lunedì 15 dicembre, potrebbe determinare un peggioramento delle condizioni meteo in alcune zone della nostra Penisola, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Tra queste la Sardegna, con piogge e possibili temporali anche intensi in arrivo che, entro la tarda serata, potranno raggiungere l’alto versante tirrenico.

Maltempo si estende su gran parte del Paese per martedì, con neve sulle Alpi

Entro la giornata di martedì 16 dicembre il maltempo si estenderà su gran parte del territorio nazionale, concentrandosi principalmente al centro-nord con piogge e possibili temporali anche intensi e a locale carattere di nubifragio. In alcuni casi, i fenomeni potranno risultare anche incessanti. Vagonate di neve sono attese sulle Alpi a quote comunque di montagna e tendenzialmente superiori ai 1.200/1.300 metri, salvo qualche eccezione. Le temperature, invece, subiranno inizialmente un aumento sulle aree sudorientali dello stivale, a causa dell’attivazione di un richiamo di correnti piuttosto miti dal continente africano.

