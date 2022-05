METEO MILANO – Weekend tra rischio ACQUAZZONI e CALDO fuori stagione, poi maggiore stabilità; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Buon weekend e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Lombardia! Alta pressione sull’Italia protegge il Paese da eventuali assalti perturbati. Tuttavia, un lieve indebolimento in quota ha favorito l’intrusione di masse d’aria più umide, responsabili del ritorno dell’instabilità su parte del nord Italia. Prossima settimana più stabile, per un nuovo rinforzo dell’alta pressione. Vediamo le condizioni meteo attese oggi e durante la festa della Liberazione sulla città di Milano.

Meteo weekend tra caldo fuori stagione e qualche pioggia anche su Milano

L’alta pressione ha subito un lieve indebolimento in quota, determinando l’intrusione di masse d’aria più umide. Meteo instabile alle prime ore del mattino sull’alta Lombardia con acquazzoni e temporali che hanno al più lambito la città di Milano. Instabilità che nel corso delle ore pomeridiane tornerà a prendere forma sui settori alpini e prealpini, mentre su Milano il tempo si manterrà più asciutto. Domenica a rischio acquazzoni e temporali tra il pomeriggio e le prime ore serali anche su Milano. Temperature dal sapore estivo nonostante l’instabilità con valori compresi tra i +17/+18°C della notte ed i +27/+28°C del primo pomeriggio. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Alta pressione in rinforzo la prossima settimana, maggiore stabilità

Meteo in miglioramento dalla prossima settimana su Milano. Da lunedì l’alta pressione subirà un nuovo rinforzo sull’Europa sud-occidentale, alimentata da masse d’aria calde in risalita dal nord Africa. Meteo quindi in deciso miglioramento da martedì sulla Lombardia, con tanto sole in arrivo anche su Milano dove le giornate trascorreranno stabili e con cieli al più poco nuvolosi per gran parte della settimana. Qualche disturbo a ciclo diurno potrà ancora interessare i settori alpini e prealpini della Lombardia, ma con fenomeni che difficilmente riusciranno a spingersi sui settori di pianura, almeno nella prima parte della settimana.

Temperature sopra alle medie del periodo, “scoppia” l’Estate

Nonostante le condizioni meteo a tratti instabili, le temperature risulteranno calde per il periodo sulla Lombardia, con valori in ulteriore aumento nei prossimi giorni. La giornata odierna vedrà le temperature comprese tra un valore minimo di +17°C ed uno massimo di +28°C. I valori minimi si porteranno a ridosso dei +19/+20°C nel corso della prossima settimana, mentre quelli massimi toccheranno i +30°C a partire da martedì 17 maggio. Tali valori risulteranno al di sopra delle medie del periodo anche di 7-8°C.





