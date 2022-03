METEO MILANO – Weekend UGGIOSO in LOMBARDIA ma senza PRECIPITAZIONI. Ecco le PREVISIONI

Condizioni meteo a Milano e in Italia

Ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Osservando l’ultima immagine satellitare si denota la presenza di nuvolosità medio-alta su gran parte dei settori settentrionali della nostra penisola. Nelle prossime ore, complice l’ingresso di infiltrazioni umide avremo nuvolosità via via sempre più compatta in Italia in concatenazione con l’avvezione di aria fredda da est. Questo determinerà un generale calo delle temperature e qualche nevicata specie sulle Alpi occidentali. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio!

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo – Con la giornata odierna, l’avvicinamento di una saccatura depressionaria atlantica all’Europa occidentale spingerà correnti umide verso il Mediterraneo. Su Milano e la Lombardia continueremo ad avere tempo asciutto ma con nuvolosità in aumento. Al mattino avremo infatti cieli irregolarmente nuvolosi su Milano e sui settori occidentali, con maggiori addensamenti tra Varesotto e Comasco, sereno o poco nuvoloso ancora sul resto della regione. Al pomeriggio nuvolosità in transito su tutta la Lombardia ma senza fenomeni di rilievo associati, maggiori addensamenti su Alpi e Prealpi dove non si escludono dei fenomeni isolati. In serata non sono previste variazione di rilievo, con nuvolosità in transito sulla regione e maggiori addensamenti sui settori settentrionali, ma con tempo per lo più asciutto. Temperature in calo nei valori massimi e su Milano saranno comprese tra 5°C e 13°C PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo Milano – L’inizio del weekend non sarà caratterizzato da particolari variazioni del tempo meteorologico, con nuvolosità a tratti compatta su tutta la Lombardia. Nuvolosità più irregolare al pomeriggio su Milano ma ancora in un contesto asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nuvolosità più sporadica. Nessuna variazione nella notte. Le temperature subiranno un lieve calo nei valori massimi, su Milano comprese tra 6°C e 11°C. I venti soffieranno con intensità debole o moderata dai quadranti orientali. Vediamo a seguire la tendenza.