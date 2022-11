Meteo Napoli – Accesa variabilità attesa in città con possibilità di qualche piovasco: ecco le previsioni

Tempo torna generalmente stabile sull’Italia

Dopo una notte e una mattinata di maltempo su alcune zone settentrionali del Paese e su parte della Toscana, le condizioni meteo sono andate rapidamente migliorando nel pomeriggio grazie alla traslazione della goccia fredda verso il Mediterraneo occidentale, che ha favorito un aumento del campo barico sull’Italia. Il tempo infatti risulta generalmente stabile e asciutto sulla nostra Penisola e a Napoli, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Fin dalle prime ore della notte odierna i cieli partenopei risultano poco o parzialmente nuvolosi, con un aumento provvisorio della nuvolosità solamente nel pomeriggio. Qualche nuova schiarita avanza in serata a Napoli con cieli che tornano poco o parzialmente nuvolosi e con condizioni meteo pertanto stabili e asciutte, così come nel resto del Paese. Le temperature si attestano inoltre tra i +16°C di minima e una massima di +21°C circa.

Bel tempo per domani

Nessuna variazione è attesa sul fronte sinottico nella giornata di domani venerdì 11 novembre, con le condizioni meteo che rimarranno stabili e asciutte in tutta Italia e pertanto anche a Napoli. I cieli qui si manterranno, come oggi, prevalentemente poco o parzialmente nuvolosi, con schiarite ulteriori al mattino, ma temporanee. Anche le temperature non subiranno variazioni rilevanti, risultando al più in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Nuvolosità in aumento per sabato e possibilità di qualche piovasco con temperature in calo

La giornata di sabato 12 novembre sarà invece contraddistinta da un progressivo e costante aumento della nuvolosità, che a Napoli potrebbe portare l’ingresso di qualche piovasco in serata a causa dell’avvicinamento di una goccia fredda da est/sudest. L’arrivo di correnti più fresche dai quadranti orientali porterà qualche novità sotto il profilo termico, con le temperature che infatti sono attese in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

