METEO NAPOLI – ACQUAZZONI e SOLE in città, al via l’ennesima settimana movimentata

Meteo Napoli, situazione attuale

Circolazione di bassa pressione ancora attiva nel Mediterraneo e con essa precipitazioni diffuse nonché clima fresco. Piogge, acquazzoni e nevicate in queste prime ore della settimana sulle regioni meridionali del Paese, verso un miglioramento delle condizioni meteo a Napoli nel corso della giornata odierna. Sull’Italia in generale il clima risulta più fresco del normale, solo nei prossimi giorni le temperature torneranno in linea con la climatologia di Aprile.

Previsioni meteo Napoli

Sia oggi che la giornata di domani saranno due giornate dai connotati tipicamente primaverili con il sole che si alternerà a rapide piogge o acquazzoni. Nel dettaglio, per domani mattina avremo qualche precipitazione su Campania e Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove. Instabilità pomeridiana su tutti i settori, più localizzata sulle Isole Maggiori. In serata avremo ancora piogge su Molise, Puglia e Basilicata in rapido esaurimento. Tempo stabile poi per la giornata di Mercoledì sulla città di Napoli.

Previsioni meteo prossimi giorni

Al via l'ennesima settimana movimentata per l'Italia con piogge o temporali, nonché clima fresco o freddo. Nel corso del prossimo weekend un promontorio di alta pressione potrebbe assicurare condizioni meteo migliori in tutta Italia con oltretutto temperature in aumento specialmente nelle ore centrali della giornata con valori fino e oltre i 25°c sulle regioni centro-meridionali del Paese.