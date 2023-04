Meteo Napoli – Acquazzoni e temporali alternati a schiarite, prosegue la fase instabile

Meteo Napoli, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Un vortice di bassa pressione è in transito sui bacini meridionali italiani, accentuando l’instabilità su gran parte del sud Italia. Avvio di settimana ancora incerto sull’Italia per l’insistenza di una vasta lacuna barica sul bacino del Mediterraneo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Domenica instabile sulla Campania, rischio pioggia anche su Napoli

Meteo Napoli – Giornata di domenica 16 aprile incerta su tutta la Campania e su Napoli. Correnti umide ed instabili in rotazione attorno al centro di bassa pressione in azione sul basso Tirreno, determineranno una giornata instabile. Dopo le piogge della notte, una breve tregua ha interessato Napoli nel corso del mattino, seppur con nubi sparse. Instabilità in nuovo rapido aumento nel corso del pomeriggio quando saranno possibili acquazzoni e temporali sparsi su tutta la Campania, con coinvolgimento anche di Napoli. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature comprese tra i +8/+9°C di minima ed i +13/+14°C di massima.

Domani ancora rischio acquazzoni e temporali su Napoli

Circolazione depressionaria in azione sul mar Ionio, piloterà ancora masse d’aria umide ed instabili sulle regioni meridionali. Giornata di lunedì 17 aprile al via con nubi sparse sulla Campania, ma senza fenomeni significativi. Nel corso del pomeriggio attese piogge irregolari e locali temporali sui settori interni della regione. Possibili acquazzoni e temporali anche su Napoli. Miglioramento serale. Aprile che proseguirà instabile anche nel corso della prossima settimana.

Prossima settimana ancora a rischio acquazzoni e temporali

Lacuna barica che si manterrà attiva sul bacino del Mediterraneo anche nel corso dei prossimi giorni. Tempo incerto sulla Campania con rischio acquazzoni su Napoli fino alla giornata di martedì 18 aprile. A seguire l’instabilità dovrebbe relegarsi sui settori più interni, per una seconda parte di settimana più asciutta su Napoli, ma sempre con addensamenti alternati a schiarite.

