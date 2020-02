METEO NAPOLI – ALTA PRESSIONE, bel tempo con TEMPERATURE PRIMAVERILI

FINE SETTIMANA CON TEMPO STABILE E SOLEGGIATO

Splende il sole sulla città di Napoli, dove i cieli attualmente si presentano diffusamente sereni. Dopo le piogge della giornata di ieri, difatti, le condizioni meteorologiche hanno subito un deciso miglioramento per il nuovo rinforzo del campo barico sul Mediterraneo centrale. Bel tempo che proseguirà anche nelle prossime ore. Giornata di Domenica 16 Febbraio che vedrà il rinnovarsi di condizioni meteo stabili e soleggiate su tutta la città partenopea, con cieli sereni fin dal mattino.

Temperature decisamente miti per il periodo: attualmente si registrano ben +17°C, un valore superiore la media di circa 4°C; temperature gradevoli per il periodo anche nella giornata di domani, seppur in lieve flessione.

TEMPO STABILE ANCHE SUL RESTO DELLA PENISOLA, SALVO LOCALI DISTURBI

Il bel tempo nel corso del fine settimana insisterà anche sul resto d’Italia, specie per le Regioni centro-meridionale e le due Isole Maggiori dove si osserveranno cieli prevalentemente sereni. Nubi in aumento Domenica al Nord, con deboli piogge in arrivo sulla Liguria ed in successiva estensione nella giornata di Lunedì all’alta Toscana, Emilia, Lombardia e Friuli. Temperature diffusamente superiori le medie del periodo ed attese in ulteriore lieve aumento.

INIZIO DI SETTIMANA ANTICICLONICO SU NAPOLI

Ad inizio settimana, Lunedì 17 Febbraio, su Napoli i cieli si manterranno soleggiati grazie al persistere di condizioni meteo anticicloniche. Qualche addensamento marittimo potrà giungere nel corso della serata, specie sui settori prossimi alla costa. Temperature sostanzialmente invariate e comprese tra una minima di +10°C ed una massima di +15°C.

Per tutti i dettagli previsionali vi consigliamo di consultare il Meteo Napoli.