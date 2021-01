METEO NAPOLI: Altro WEEKEND all’insegna del maltempo invernale, tutte le previsioni nei dettagli

Previsioni meteo Napoli

Nubi in transito in queste ore sulle regioni meridionali del Paese e sulla città di Napoli ma con precipitazioni scarse o del tutto assenti. Si tratterà tuttavia di una fugace tregua dal maltempo in quanto nelle prossime ore torneranno piogge e temporali specie in Campania. Sarà un weekend fortemente perturbato sulle regioni meridionali ed a Napoli con l’arrivo di due impulsi perturbati dai quadranti occidentali, uno nelle prossime ore e l’altro nel corso pieno del prossimo weekend. Il mese di Gennaio procede così con caratteri tipicamente invernali.

Meteo Italia, di rado tutta questa neve come quest’anno

Si misurano accumuli di neve oltre i 2 metri sulle montagne italiane fin dai 1300-1500 metri di quota. Nono solo sulle Alpi ma anche in Appennino la neve è arrivata copiosa durante le vacanze di Natale appena concluse. Maltempo protagonista con piogge, temporali, mareggiate e temperature invernali anche al meridione, sarà così anche nel corso del prossimo weekend con possibili nubifragi anche sulla città di Napoli. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo prossimi giorni

Imbiancato anche il Vesuvio ed altre alture campane con la neve arrivata nelle ultime giornate e le corretni fredde in quota di estrazione artica. Lo scenario meteo a grande scala al momento ci indica Anticicloni ai margini dello scacchiere europeo, uno sul nord-Atlantico e l’altro in Russia da diverse settimane a questa parte mentre due circolazioni di bassa pressione sono presenti sul settore centrale e sul settore più occidentale. Sarà proprio quest’ultimo il responsabile dell’intensa ondata di maltempo in arrivo al meridione nel corso del weekend.