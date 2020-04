METEO NAPOLI – Ampie SCHIARITE in arrivo dopo la NUVOLOSITA’ MINACCIOSA, ecco le previsioni

Maltempo oggi al centro-sud, ora in graduale miglioramento

Nella prima parte della giornata odierna il maltempo ha interessato in maniera piuttosto diffusa le regioni meridionali, mentre le piogge sono risultate più sparse e dunque meno organizzate lungo il medio versante adriatico. Nella seconda parte si è verificato tendenzialmente un miglioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola, in un contesto che vede comunque le piogge interessare alcune aree della Sicilia e della Calabria. Nel pomeriggio in particolare non è mancata la formazione estremamente localizzata di temporali termoconvettivi nelle zone interne del Lazio, mentre sulle regioni settentrionali il tempo è visibilmente migliorato già a partire da oggi. A Napoli il tempo risulta stabile, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Nella giornata odierna il minimo depressionario ha portato i suoi maggiori effetti lungo il medio-basso versante adriatico, soprattutto nella prima metà di giornata, prima di migliorare gradualmente su più aree. Sulla Campania e più sullo specifico sulla città di Napoli non ha portato a nient’altro che ad un aumento della copertura nuvolosa piuttosto corposa, soprattutto nelle prime ore di giornata ma senza portare alcun fenomeno al suolo: i pluviometri cittadini sono infatti fermi a 0 millimetri. Tutto ciò si inserisce all’interno di un contesto termico decisamente mite, con minime che si aggirano intorno ai +14°C e massime che superano anche i +20°C.

Miglioramento progressivo con l’allontanarsi della depressione

Nelle prossime ore e anche nella giornata di domani venerdì 24 aprile il minimo depressionario attualmente stazionario sul Mare Jonio si sposterà leggermente verso meridione, favorendo un miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni centrali, ma anche sulla città di Napoli e su buona parte della Campania. I cieli infatti fin dalle prime ore della mattina di domani appariranno sereni con assenza di qualsiasi disturbo nuvoloso sul capoluogo campano, con tempo dunque visibilmente stabile. Non si attendono particolari variazioni di temperatura, con i valori minimi e quelli massimi che stazioneranno pressapoco su quelli odierni con fisiologiche oscillazioni.