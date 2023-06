Meteo Napoli – Ampie schiarite in avanzamento verso la città partenopea, con fase estiva: le previsioni

Maltempo nelle aree interne dello stivale

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono apparse mediamente instabili quest’oggi in particolare sulle regioni centro-meridionali, con il principale coinvolgimento delle aree più interne. Questo a causa di una circolazione secondaria attivata dalla presenza di una saccatura depressionaria sulla Penisola balcanica. Ciò determina un calo delle temperature particolarmente sensibile al meridione nella giornata odierna. Tempo che rimane stabile e asciutto a Napoli, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Nubi in transito caratterizzano Napoli fin dalle prime ore della notte odierna e a maggior ragione nel corso di questo pomeriggio, talvolta promettendo pioggia. Le condizioni meteo in ogni caso si sono mantenute stabili e asciutte e tali resteranno anche in serata con parziali schiarite, coerentemente con un miglioramento atteso su tutto il resto del Paese. Le temperature, in questo contesto, risultano comprese tra i +24°C di minima e i +28°C di massima circa.

Bel tempo in arrivo per domani

Nella giornata di domani domenica 25 giugno le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risulteranno in prevalenza stabili e asciutte, fatta eccezione per qualche temporale pomeridiano sulla Calabria. Tempo che pertanto si manterrà stabile anche a Napoli, dove i cieli appariranno peraltro perlopiù sereni, con qualche innocuo passaggio nuvoloso plausibile solo in serata. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni, con lievi oscillazioni al rialzo nei valori massimi e al ribasso in quelli minimi.

Bel tempo anche per lunedì

L’inizio della prossima settimana partirà esattamente come finirà quella corrente: le condizioni meteo a Napoli si manterranno pertanto stabili e asciutte nella giornata di lunedì 26 giugno grazie ai prevalenti effetti di un campo di Alta pressione, che assicurerà peraltro cieli pressoché sereni. Le temperature, in questo caso, non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve aumento nei valori minimi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.