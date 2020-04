METEO NAPOLI – Ampie SCHIARITE oggi, ma presto nuovi DISTURBI, ecco le previsioni

Bel tempo in tutta Italia oggi, qualche disturbo nuvoloso al meridione

Nella giornata odierna si fanno ormai piuttosto evidenti gli effetti di una rimonta anticiclonica avvenuta sull’Italia tra la giornata di ieri e quella di oggi, con generale bel tempo condito da cieli in prevalenza soleggiati sulla nostra Penisola. Fanno eccezione alcune regioni del sud come la Calabria, la Sicilia tirrenica e jonica e la Puglia meridionale, dove persiste qualche disturbo nuvoloso causato dalle correnti più umide provenienti da una perturbazione sita sul Mediterraneo orientale. Temperature in aumento su tutto il territorio nazionale, più netto sui valori minimi. Condizioni di stabilità avvolgono anche Napoli, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

La giornata odierna di Napoli è la prima in cui le condizioni meteo sono visibilmente stabili grazie alla presenza di cieli pressoché soleggiati che interessano il capoluogo campano fin da questa mattina. Tale situazione si protrarrà e si rinnoverà anche nel corso della serata corrente, in un contesto climatico tipicamente primaverile, con minime di quasi +10°C a cui sono seguite massime che sfiorano i +20°C.

Domani nuovo fronte nuvoloso in arrivo

Quella di oggi tuttavia rimarrà solo un’eccezione in quel di Napoli: a partire dalla giornata di domani domenica 5 aprile infatti, avanzerà un nuovo fronte nuvoloso sulla città, grazie ad una maggior incidenza dei flussi umidi provenienti dal Mediterraneo orientale, che a quel punto causeranno persino qualche pioggia sulla Calabria. Le condizioni meteo sul capoluogo campano dovrebbero invece rimanere stabili e asciutte, con temperature in ulteriore aumento nei valori minimi, mentre quelli massimi stazioneranno pressapoco sui valori odierni.