METEO NAPOLI – Ancora SOLE sulla città partenopea, ma da domani arriva la PIOGGIA

Meteo Napoli, la situazione

Meteo Napoli – Buona domenica e ben ritrovati a tutti i cari lettori della Campania da parte del Centro Meteo Italiano! Condizioni meteorologiche decisamente stabili su tutta l’Italia nonostante un progressivo calo barico. Un rapido peggioramento è atteso ad avvio settimana per il passaggio di una perturbazione atlantica con piogge, vento e neve in montagna. A seguire arriverà un nuovo promontorio anticiclonico a riportare condizioni di generale stabilità e temperature miti per il periodo. Vediamo nel dettaglio le condizioni meteo attese su Napoli.

Oggi atteso tempo stabile e soleggiato

Meteo soleggiato su Napoli e sulla Campania in questa giornata di domenica. Campo barico attorno ai 1026 hPa ed una residua circolazione orientale, garantiscono cieli sgombri da nubi in questo avvio di giornata su tutta la regione. Bel tempo atteso anche durante le ore pomeridiane e serali, poi una rotazione del flusso da sud-ovest determinerà un progressivo aumento delle nubi nottetempo. Le temperature oscilleranno tra un valore minimo di +7°C ed uno massimo di +16°C per una domenica decisamente gradevole sulla città partenopea. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI.

Peggioramento con piogge tra lunedì e martedì, poi torna la stabilità

Meteo Napoli – L’avvio della prossima settimana vedrà l’Italia attraversata da un fronte nord Atlantico, con tempo in peggioramento anche sulla Campania. La giornata di lunedì risulterà grigia fin dal mattino quando avremo cieli nuvolosi con associate locali pioviggini anche sulla città di Napoli. Venti da ostro in rinforzo, fino a moderati lungo la costa. Martedì è atteso il passaggio del fronte perturbato, con piogge diffuse tra mattino e pomeriggio. Neve sull’Appennino al di sopra dei 1400-1500 metri. Mercoledì deciso miglioramento per l’arrivo di un promontorio anticiclonico, con la settimana che proseguirà sostanzialmente stabile.

