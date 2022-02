METEO – Cede l’ANTICICLONE, perturbazione verso l’ITALIA con MALTEMPO ad inizio settimana

L’anticiclone ha le ore contate, ultime ore con il sole in Italia

Meteo – Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Il tempo si presenta ancora mediamente stabile sull’Italia, ancora parzialmente protetta da un campo altopressorio. Splende infatti il sole su gran parte del nord Italia e settori costieri del sud, mentre le nubi sono in graduale aumento sul resto del Paese. Il calo della pressione, infatti, sta determinando le prime intrusioni di masse d’aria più umide da ovest, annunciando un cambio circolatorio più deciso con l’avvio della prossima settimana.

Perturbazione per l’avvio della settimana, arrivano piogge su gran parte d’Italia

Meteo – Maltempo verso l’Italia ad inizio settimana. La perturbazione collegata alla saccatura nord atlantica in discesa sull’Europa occidentale, raggiungerà con la sua parte prefrontale il centro-nord Italia nella giornata di lunedì. Deboli piogge sono attesa sui settori del medio-alto Tirreno, Campania e Nordovest con neve a bassissima quota entro la fine del giorno su parte del nord Italia. In attesa le regioni meridionali, seppur con nubi in progressivo aumento e deboli piogge in arrivo nottetempo sulla Sardegna. Venti in rotazione e rinforzo dai quadranti meridionali con raffiche fino a 40-50 km/h lungo le coste di Lazio e Toscana, nonché sulla Sardegna e Sicilia occidentale. Fronte perturbato in transito nottetempo al nord e regioni centrali con piogge diffuse, localmente anche di moderata intensità. Martedì graduale miglioramento a partire dalle regioni di nordovest, mentre i fenomeni tenderanno ad estendersi a quelle meridionali e Sicilia.

Forti venti e mareggiate

Meteo – La saccatura nord atlantica favorirà la genesi di una bassa pressione sui bacini italiani, attivando forti correnti cicloniche. In particolare domani saranno tese correnti di Ostro e Libeccio ad interessare le regioni occidentali italiane, con raffiche attese fino a 50-60 km/h sulla Sardegna e settori tirrenici. Martedì rotazione delle correnti da nord-nordovest su Liguria e Sardegna, con raffiche fino a 80 km/h, forti venti tra martedì e mercoledì anche sull’estreme regioni meridionali, dapprima da Scirocco poi da Maestrale. Moto ondoso di conseguenza in deciso aumento, con mareggiate attese in particolare sulle coste occidentali della Sardegna dove martedì le onde potrebbero raggiungere i 4 metri di altezza. Molto mosso anche il medio Tirreno, il Canale di Sicilia e basso Adriatico.