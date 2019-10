METEO NAPOLI – ANTICICLONE spazzato via dalle correnti ATLANTICHE, torna il MALTEMPO, ecco quando

Stabilità agli sgoccioli, torna a grandi falcate il maltempo Anche quest’oggi sulle regioni centro-meridionali si è assistito all’ennesima giornata di bel tempo, con cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi e temperature tipica del periodo fine primaverile. Questo grazie all’Alta pressione africana responsabile oggi e negli scorsi giorni di temperature anche di molti gradi superiori alla media di riferimento, con i valori massimi prossimi ai +30°C nelle pianure interne e fino a +33°C in Sardegna domenica. Queste però saranno le ultime ore di stabilità, non solo per quanto riguarda il centro-sud in generale, ma anche la città di Napoli nello specifico, come vedremo.

Per quanto riguarda invece i settori tirrenici settentrionali e in generale tutte le regioni nordoccidentali, la breve pausa dal maltempo iniziata ieri volgerà già al termine nella serata di oggi, quando un fronte perturbato investirà le suddette zone dai quadranti sud-occidentali. I fenomeni soprattutto nel corso della notte potrebbero risultare nuovamente intensi. Tiene sul resto del nord, ma anche li sarà solamente questione di tempo, prima dell'arrivo dei rovesci. Previsioni meteo Napoli oggi La città di Napoli oggi ha vissuto l'ennesima giornata caratterizzata dal bel tempo e dal clima molto mite, grazie alla compagnia dell'Anticiclone africano che ha interessato non solo il capoluogo campano ma tutte le regioni centro-meridionali da svariati giorni. Gli estremi termici giornalieri sulla città partenopea appaiono infatti sopra media di qualche grado, con minime intorno ai +14°C a cui è seguita una massima di circa +27°C.

Piogge e temporali in arrivo Nei prossimi giorni e specificatamente per domani giovedì 24 ottobre (a partire dalla serata) e dopodomani venerdì 25, il maltempo sferzerà sul capoluogo campano manifestandosi attraverso piogge e temporali anche intensi previsti sulla città di Napoli. Ad essi, sarà accompagnato un brusco calo delle temperature, considerati anche i valori termici di partenza molto miti per il periodo. Soprattutto in concomitanza dei fenomeni più intensi, esse potranno calare anche di 7/8°C.

Migliora nel weekend Per quanto riguarda la città di Napoli, sarà tra i primi capoluoghi tirrenici meridionali a riscontrare un netto e nuovo miglioramento delle condizioni meteo a partire già dalle prime ore di sabato 26 ottobre e per tutto il weekend. Troveremo infatti, sia per il giorno appena citato, sia per domenica 27 cieli prevalentemente soleggiati sul capoluogo campano, con temperature nuovamente in leggera ripresa fino a raggiungere i +24/+25°C di massima.