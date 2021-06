METEO NAPOLI – Arriva l’ANTICICLONE, sarà una SETTIMANA ESTIVA sulla città partenopea; le previsioni

Meteo Napoli, la situazione

Meteo Napoli – Buona domenica a tutti i cari lettori della Campania da parte del Centro Meteo Italiano! Il weekend sta volgendo verso una decisa stabilità su tutta l’Italia, grazie all’arrivo da ovest di un vasto campo anticiclonico. Una residua circolazione settentrionale, in scorrimento sul bordo orientale dell’alta pressione, porterà residui disturbi nel corso del pomeriggio sui settori montuosi, mentre il sole prevarrà lungo le coste ed in pianura. A seguire ci attende una settimana dal sapore estivo con tanto sole e caldo in aumento. Vediamo nel dettaglio le condizioni meteo attese su Napoli nel corso dei prossimi giorni.

Meteo Napoli: una domenica tipicamente estiva

Meteo Napoli – Come anticipato, un campo anticiclonico è in affermazione sul Mediterraneo centro-occidentale. Dopo un periodo a tratti instabile, il bel tempo finalmente si va affermando su tutta la Campania. Sulla città di Napoli il tempo si presenta stabile e soleggiato in questa prima parte di giornata, con il sole che rimarrà il principale protagonista anche durante le ore pomeridiane. Le temperature risultano in graduale aumento, con un valore minimo di +20°C ed uno massimo atteso di +27°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI, SEMPRE AGGIORNATE DAL NOSTRO STAFF!

In arrivo una settimana stabile

Meteo Napoli – L’Estate tornerà a conquistare l’Italia in questa seconda decade del mese di giugno. L’anticiclone Afro-Azzorriano è già in espansione e rapida affermazione sul Mediterraneo centro-occidentale, accompagnandoci per gran parte della prossima settimana. Il tempo, di conseguenza, si manterrà stabile e soleggiato su Napoli anche nei prossimi giorni, quando eventuali disturbi a ciclo diurno potranno al più interessare i settori appenninici della Campania. Il bel tempo, salvo variazione, potrebbe durare almeno fino al 20 giugno sul capoluogo partenopeo.

