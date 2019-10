METEO NAPOLI: AUTUNNO accantonato! Gran SOLE e clima caldo, ma fino a quando? Ecco tutti i dettagli

Inizia così una lunga fase di bel tempo anche a Napoli

Ottobrata in piena regola in Italia nei prossimi giorni con l’Anticiclone in ulteriore espansione e con esso sole e temperature in aumento fino oltre la media del periodo anche di 10 gradi. Un pò come succede oramai regolarmente ogni anno in questo periodo, sull’Italia vivremo giornate piuttosto stabili e soleggiate soprattutto nel fine settimana. Sulla città di Napoli come in gran parte delle grandi città d’Italia il sole sarà protagonista e il clima mite. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Situazione sinottica a grande scala

Anticiclone delle Azzorre ben saldo nella sua sede naturale con valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa sulle omonime Isole. Goccia d’aria fredda in quota posizionata tra Tunisia e Libia dove porta tempo instabile o perturbato con temporali, fenomeni che interesseranno anche le nostre estreme regioni meridionali. Flusso atlantico che scorre con diversi minimi depressionari alle alte latitudini. Valori minimi al suolo fino a 980 hPa tra Islanda e Scandinavia. Le correnti occidentali si abbassano anche verso il Mediterraneo portando qualche pioggia al Nord Italia.

Ancora qualche nota instabile per oggi

Sul Mediterraneo insiste una circolazione di bassa pressione in grado di portare qualche nota d’instabilità sui settori ionici della Sicilia e della Calabria con piogge e temporali. Le correnti occidentali lambiscono le regioni più settentrionali d’Italia e in questo periodo dell’anno trovano campo fertile le nubi basse sulle alte pianure settentrionali. Unite alle nubi troviamo anche qualche precipitazione sul Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Sulla città di Napoli le condizioni meteo per oggi si sono mantenute stabili con temperature intorno i +23°C nelle ore centrali della giornata.