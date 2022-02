METEO NAPOLI – Avvio di settimana con rapido PEGGIORAMENTO, poi torna l’alta pressione

Meteo Napoli, la situazione

Meteo Napoli – Buona domenica e ben ritrovati a tutti i cari lettori della Campania da parte del Centro Meteo Italiano! Condizioni meteorologiche decisamente stabili su tutta l’Italia in questo weekend di febbraio, grazie ad un campo barico alto e livellato attorno ai 1023 hPa. Un rapido peggioramento è atteso ad avvio settimana per il passaggio di un impulso freddo dal nord Europa sui Balcani e settori adriatici. A seguire arriverà un coriaceo promontorio anticiclonico a riportare condizioni di generale stabilità e temperature miti per il periodo. Vediamo nel dettaglio le condizioni meteo attese su Napoli.

Domenica soleggiata su Napoli

Meteo soleggiato su Napoli e sulla Campania. Dopo un avvio di weekend con cieli grigi sulla città partenopea, oggi è tornato a splendere il sole, grazie ad un momentaneo aumento del campo barico. Cieli al più poco nuvolosi attesi fino alle ore serali, poi un lento aumento della nuvolosità si registrerà dalla prossima notte, sintomo di un progressivo cambio di circolazione con infiltrazioni umide in arrivo da ovest. Le temperature oscilleranno tra un valore minimo di +6°C ed uno massimo di +15°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI.

Domani arriva qualche pioggia, poi torna l’alta pressione

Meteo Napoli – L’avvio della prossima settimana vedrà l’Italia lambita da un fronte freddo in discesa sui Balcani, con tempo in parziale sulla Campania. La giornata risulterà grigia fin dal mattino quando avremo cieli nuvolosi con associate locali pioviggini, specie sui settori interni. Basso il rischio di pioggia su Napoli, seppur con venti in rinforzo da nordest con raffiche attese fino a 50-60 km/h. Martedì deciso miglioramento per l’arrivo di un promontorio anticiclonico, con la settimana che proseguirà sostanzialmente stabile.

CONTINUA A LEGGERE