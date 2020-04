METEO NAPOLI – Bel tempo anche nei prossimi giorni e temperature in ulteriore aumento, novità in vista della PASQUA?

Anticiclone dominante in Italia

Giornate di totale stabilità come queste difficilmente si vedono in Italia dove non prevediamo alcuna precipitazione per l’intero arco delle 24-48 ore. Sole da nord a sud e di conseguenza anche clima piuttosto mite con le temperature oltre la media nelle ore centrali della giornata, più freddo invece al primo mattino nei settori interni. A Napoli come del resto nelle altre città dell’Italia ci attende una giornata sempre soleggiata e piuttosto gradevole. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo: caldo di giorno, ancora freddo di notte e al primo mattino

Con le condizioni atmosferiche di totale stabilità come in questi giorni, le temperature hanno modo di salire rapidamente nelle ore centrali della giornata ma allo stesso tempo hanno la possibilità di scendere rapidamente di notte. Per questo motivo nei settori più interni del centro Italia e nello specifico sulla provincia di Perugia, Terni, Arezzo e Siena ancora stamani le temperature scendono fino e localmente a 0°c creando anche qualche problema di troppo.

Previsioni meteo per le vacanze di Pasqua

Tempo stabile pertanto a Napoli nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Sarà così anche per tutte le vacanze di Pasqua? A Napoli avremo cieli sereni o poco nuvolosi sia oggi che domani e per Sabato mentre le temperature raggiungeranno i 24°c. Per la Pasqua e la Pasquetta noteremo i primi segnali di cedimento da parte dell’Alta Pressione con fenomeni piuttosto localizzati e di breve durata per lo più sul Trentino a sull’Appennino Meridionale.