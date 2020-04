METEO NAPOLI – Bel tempo e clima man mano più caldo, la Primavera da adesso entrerà nel vivo

Meteo: Anticiclone africano sull’Italia

L’anticiclone che troviamo adesso sul Mediterraneo centrale e sull’Italia è di natura nord-africana. Sole prevalente pertanto in Italia, tempo stabile anche a Napoli nelle prossime ore e nei prossimi giorni con le temperature che tenderanno oltretutto ad aumentare. Le correnti meridionali più calde sotto la spinta dell’Anticiclone africano in espansione sull’Italia, faranno innalzare sensibilmente le temperature ma porteranno con se anche qualche nube alta e stratificata in alcune regioni. Sulla città di Napoli tuttavia i cieli resteranno sereni fino alla prossimo weekend. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Gelate tardive in queste prime ore del mattino in diverse regioni dell’Italia

Le condizioni meteo si sono stabilizzate in Italia ma la presenza dell’anticiclone e dei cieli sereni favorisce la dispersione di calore del terreno, specie nei settori più interni peninsulari. Stamani valori di temperatura prossimi lo zero in alcune regioni centro-settentrionali, spiccano i -2°c su alta Val Tiberina, in provincia di Arezzo, l’Aquila, addirittura fino a -7° a Castelluccio di Norcia. Registrati +10°c stamani all’alba in uno dei tanti crinali appenninici alla quota di 1800 metri, temperature negative nelle vallate circostanti alla stessa ora della giornata con forti inversioni termiche.

Previsioni meteo per la giornata di domani

Giornata dai connotati tipicamente primaverili con cieli poco nuvolosi su tutte le regioni fin dal mattino per nubi alte e stratificate in transito e precipitazioni assenti. Tempo stabile fin dal primo mattino ma con nubi in transito in Toscana, qualche velatura nel cielo anche sulle altre regioni. Innocue nubi alte e stratificate in transito nelle ore pomeridiane ma in un contesto asciutto. Giornata all’insegna del bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi fin dal primo mattino.Da segnalare soltanto qualche nube alta e stratificata sulla Sardegna. Temperature in generale aumento.