METEO NAPOLI – Bel tempo e temperature in media per il momento ma il mese di GIUGNO riserverà delle sorprese, ecco le previsioni

Meteo Giugno: spiccata variabilità primaverile

Una figura anticiclonica piuttosto solida agisce sull’oceano nord-atlantico mentre l’Europa viene interessata da una vastissima figura depressionaria. Questa si avvicinerà gradualmente all’Italia dove le condizioni meteo tenderanno a peggiorare ad iniziare già da queste ore sulle regioni settentrionali. Su quelle meridionali e sulla città di Napoli invece le condizioni meteo si presenteranno ancora stabili con sole prevalente e con clima gradevole. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Napoli, tendenza per i prossimi giorni

Sulla città di Napoli come del resto in tutte le altre principali città dell’Italia, la fase 2 dell’emergenza covid-19 procederà con condizioni meteo tipicamente primaverili. Le brevi schiarite si alterneranno con rapidi temporali, il tutto in un contesto climatico primaverile e temperature in linea con la media di riferimento o addirittura inferiori. Anche a Napoli infatti nella giornata di Venerdì si cambierà registro con piogge e temporali anche intensi. Questo scenario meteo a grande scala potrebbe durare per diversi giorni in questa prima parte di Giugno e generare conseguenze instabili in Italia.

Anticiclone africano ancora latitante

l’Estate 2020 è ufficialmente iniziata il 1 Giugno, sale la voglia di vacanze estive con il tanto atteso sblocco tra le regioni da oggi ma stando così le cose come descritto nel capitolo precedente ci sarà da attendere ancora qualche giorno prima di vedere gli anticicloni dominare sull’Italia e in grado di garantire condizioni meteo stabili e piuttosto calde per diversi giorni consecutivi.