Meteo Napoli – Breve miglioramento in serata, in arrivo altro maltempo in città: ecco le previsioni

Maltempo insistente sullo stivale

Insistono ancora piogge e temporali localmente anche intensi sulla nostra Penisola che, nella fattispecie odierna, si concentrano principalmente lungo il versante jonico di Sicilia e Calabria, sulla Sardegna tirrenica e sulle Alpi e Prealpi piemontesi, con instabilità protagonista anche altrove, ma con rovesci mediamente più moderati e che hanno coinvolto, ad esempio, Napoli come vedremo. Le temperature, in questo contesto, rimangono ancorate ai valori registrati nei passati giorni.

Previsioni meteo Napoli oggi

La prima parte della giornata odierna è risultata mediamente perturbata a Napoli, con qualche rovescio debole che ha raggiunto la città anche nel corso di questo pomeriggio, provocando al suolo un accumulo comunque altrettanto debole di circa 4 millimetri. In serata è atteso un miglioramento, differentemente da ciò che avverrà in altre aree dello stivale, con cieli che si manterranno tuttavia piuttosto nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +17°C di minima e i +22°C di massima circa.

Domani possibile qualche pioggia nel pomeriggio

L’afflusso persistente di correnti più umide e instabili determinerà una nuova giornata di maltempo per domani domenica 21 maggio, con qualche rovescio che potrebbe interessare Napoli solamente nel corso del pomeriggio, con tempo più asciutto e relativamente più stabile nel resto del giorno stesso. Le temperature, in questo contesto, subiranno peraltro un aumento nei valori massimi a fronte della stazionarietà di quelli minimi.

Maltempo anche per lunedì

La prima parte della giornata di lunedì 22 maggio sarà caratterizzata da una pausa dal maltempo temporanea a Napoli, in un contesto di cieli comunque prevalentemente nuvolosi: infatti, dal pomeriggio, rinnovati rovesci potranno interessare ad intermittenza il capoluogo campano fino a sera. Le temperature, in questo caso, non subiranno significative variazioni, risultando anzi al più in lieve diminuzione nei valori massimi.

