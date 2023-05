Meteo – Piogge e possibili temporali anche intensi ancora in arrivo nelle prossime ore: i dettagli

Maltempo rimane protagonista in Italia

Instabilità caratterizza la nostra Penisola ancora una volta nella giornata odierna e come è spesso avvenuto nel corrente mese di maggio a causa di una serie di affondi depressionari che sono andati talvolta alimentando anche depressioni africane in risalita sul Mediterraneo centrale. Quest’ultima dinamica è quella che porta i fenomeni notoriamente più intensi responsabili, per esempio, di tutti i problemi con cui sta facendo i conti l’Emilia Romagna, mentre le temperature si mantengono confinate nella media del periodo o risultano ad essa leggermente inferiori.

Maltempo quest’oggi soprattutto su aree joniche di Sicilia, Calabria, Sardegna tirrenica e Alpi e Prealpi piemontesi

Nel mirino del maltempo, tra le altre zone del Paese, ci sono quest’oggi soprattutto le aree joniche della Sicilia e della Calabria, ma anche la Sardegna tirrenica e le Alpi e Prealpi piemontesi. E’ in questi settori infatti che i fenomeni appaiono particolarmente intensi a tratti e incessanti. Sul resto dello stivale si susseguono infatti sì rovesci, ma di intensità mediamente moderata e con temperature che, ancora una volta, non subiscono grosse variazioni.

Maltempo in arrivo anche nelle prossime ore

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola si manterranno mediamente instabili anche nelle prossime ore a causa dell’assenza reiterata di un campo di Alta pressione e delle correnti perturbate che di conseguenza approfitteranno di questa situazione. Piogge e possibili temporali continueranno pertanto ad azionarsi in alcuni settori dello stivale stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, in maniera localmente anche intensa come vedremo nel prossimo paragrafo.

Possibili locali nubifragi

Ancora una volta i settori maggiormente esposti ai fenomeni intensi e a possibile carattere di nubifragio localmente sono il versante jonico della Calabria e della Sicilia, il settore tirrenico della Sardegna e le Alpi e le Prealpi piemontesi, dove la componente di stau farà si che il maltempo in quest’ultime aree del Paese incorra in poche pause. Tempo che tenderà ad un relativo miglioramento altrove, con possibili isolati rovesci deboli e residuali sul medio Tirreno.

