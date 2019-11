METEO NAPOLI – Clima AUTUNNALE con nuova fase di MALTEMPO in arrivo, ecco quando

Tempo in miglioramento al centro-sud

Dopo una giornata caratterizzata dall’estremo maltempo come quella di ieri, nella giornata di oggi si è invece riscontrato sulle regioni centro-meridionali un miglioramento netto delle condizioni meteo apprezzabile soprattutto nel corso di questo pomeriggio. Il cielo infatti si è presentato ovunque poco o parzialmente nuvoloso, con qualche sprazzo di cielo sereno e momenti di sole prevalente. Le temperature rimangono piuttosto fresche e tipicamente autunnali. Napoli si trova con un momento di pausa precipitativa, dopo le intense piogge della nottata. Presto però, come vedremo, tornerà il maltempo.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Sole prevalente al nord

Le condizioni meteo rimangono ancora stabili per quanto riguarda le regioni settentrionali, alle prese anzi oggi con ulteriori schiarite e cieli che in prevalenza sono risultati soleggiati o poco nuvolosi (con qualche addensamento in più sulle regioni nord-orientali, alle prese ieri con un’ondata di maltempo). In queste aree tuttavia, malgrado il sole, le temperature sono rimaste comunque piuttosto fresche grazie all’affluenza di correnti più fredde presenti ad alte quote e ad un corridoio di aria atlantica ancora tutt’altro che chiuso.

Previsioni meteo Napoli oggi

Per quanto riguarda la città di Napoli, dopo aver avuto a che fare con precipitazioni anche intense accompagnate da forti raffiche di vento nel corso delle prime ore della giornata che hanno apportato un accumulo di pioggia al suolo di circa una ventina di millimetri, il tempo è successivamente migliorato con accenno a qualche schiarita e cieli che sono rimasti in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi. Queste condizioni sono però destinate nuovamente a mutare nel corso delle prossime ore, come vedremo nel paragrafo successivo.