METEO NAPOLI – Dopo le PIOGGE odierne, tempo ora in miglioramento, ecco le previsioni

Maltempo sulle regioni centro-meridionali oggi, più asciutto su quelle settentrionali

La perturbazione afro-mediterranea continua a produrre effetti sulla nostra Penisola, sebbene essi siano ormai in esaurimento. Piogge sparse infatti si infrangono sulle regioni centro-meridionali senza troppi eccessi, eccezion fatta per alcune aree joniche della Sicilia che hanno avuto a che fare con piogge anche intense e talvolta a carattere di nubifragio. La brevità dei fenomeni ha comunque assicurato un accumulo debole in tali zone. Al nord la situazione è nettamente migliore, seppur in un contesto prevalentemente nuvoloso. Le condizioni di maltempo hanno interessato anche Napoli, come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Napoli oggi

La giornata odierna è passata in cavalleria come una giornata di maltempo sulla città di Napoli, con le piogge che nel corso dell’intero giorno hanno apportato accumuli comunque deboli di circa 3 millimetri. Il tempo è ora in definitivo miglioramento sul capoluogo campano, con tempo che rimarrà asciutto nel corso della corrente serata. Le temperature misurano valori decisamente più primaverili, con minime intorno ai +10°C e massime prossime ai +14°C.

Domani si alterneranno fasi soleggiate ad altre nuvolose, temperature in aumento

Nella giornata di domani sabato 28 marzo, dopo una nottata comunque disturbato dal transito di qualche annuvolamento innocuo, ampie saranno le schiarite con rasserenamenti riscontrabili nel corso della mattinata sulla città di Napoli. Nel corso della giornata però fronti nuvolosi si alterneranno a fasi più o meno soleggiate, fino alla sera quando le condizioni meteo sono previste nuovamente migliorare con cieli pressoché sereni. Le temperature subiranno un incremento per quanto concerne i valori massimi, mentre stazioneranno pressapoco sui valori odierni per quanto concerne quelli minimi.