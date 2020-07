METEO NAPOLI – ESTATE ad oltranza, SOLE e TEMPERATURE gradevoli senza particolari eccessi

Situazione meteo Italia

Anticiclone delle Azzorre sull’oceano Atlantico in grado di influenzare il tempo anche in Europa centro-occidentale coadiuvato anche da una componente anticiclonica di natura africana sul Mediterraneo e in Italia. Sole da nord a sud anche oggi sul nostro Paese e clima molto caldo con le temperature fino a 35°c nelle ore centrali della giornata. Sulla città di Napoli invece le brezze marine rendono il clima meno rovente e questo lo sarà anche nelle prossime settimane di piena estate, come vedremo più avanti nei dettagli. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Napoli: sole e temperature estive

Grazie alle brezze sulla città di Napoli il clima si presenta estivo ma ai limiti del sopportabile, anche nei prossimi giorni infatti le condizioni meteo in Campania si manterranno stabili e ideali per le vacanze al mare. Salvo che per qualche nuvola innocua prevista nel corso del prossimo e ultimo weekend del mese di Luglio, sulla città di Napoli avremo ancora bel tempo e sole prevalente con il clima caldo ma ancora sopportabile. Tutto sommato l’Estate 2020 trascorrerà senza grandi disturbi con il sole e il clima molto caldo in Italia.

Tendenza meteo per la prossima settimana

Instabilità in aumento al nord Italia dove troveremo temporali diffusi dalla serata o nottata odierna. Fenomeni su Alpi e Triveneto in fase di espansione dalla serata odierna sulle pianure adiacenti. Maltempo diffuso domani al nord Italia e parte del centro, più stabile invece al sud e sulle coste o aree adiacenti di Toscana e Lazio. Miglioramento nel corso del prossimo weekend con temperature gradevoli. Per la prossima settimana poi una nuova ondata di calore ci attende in Italia grazie all’anticiclone africano in espansione sul bacino del Mediterraneo.