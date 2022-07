METEO NAPOLI – ESTATE avanti tutta con CALDO e tanto SOLE ad oltranza; le previsioni

Meteo Napoli, la situazione

Buon weekend e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Estate avanti tutta sull’Italia, nuovamente raggiunta da un vasto campo anticiclonico. Caldo inizialmente contenuto sulla Campania, con la bolla d’aria calda che inizialmente interesserà più direttamente il centro-nord, ma con tendenza dalla prossima settimana ad un generale ulteriore aumento delle temperature anche sulle regioni meridionali. Vediamo la tendenza meteo per la Campania con focus sulla città di Napoli.

Meteo Napoli: weekend con tempo stabile e soleggiato sulla Campania

Campo barico livellato attorno ai 1016 hPa ed il transito in quota di masse d’aria più secche, determineranno condizioni meteo stabili sulla città di Napoli e sulla Campania per l’intero weekend. Il sole sarà il protagonista indiscusso sia durante le ore del mattino che in quelle pomeridiane-serali, salvo innocui quanto locali addensamenti a ciclo diurno nella seconda parte della giornata a ridosso dell’Appennino. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature in ripresa e comprese tra i +22°C della notte ed i +30°C del primo pomeriggio.

Meteo stabile e temperature senza eccessi fino a metà settimana, poi gran caldo

Meteo Napoli – Anticiclone ben saldo sull’Europa sudoccidentale anche nella prima parte della prossima settimana, garantendo stabilità lungo le coste e con temperature su Napoli senza eccessi ed attorno alle medie del periodo. Qualche disturbo potrà giungere tra lunedì e martedì a ridosso dei settori appenninici, non interessando quindi la città di Napoli. A seguire possibile ondata di caldo intenso, per lo spostamento verso l’Italia della bolla d’aria calda attualmente presente sulla Penisola Iberica.

CONTINUA A LEGGERE





Luglio termina con caldo ed assenza di piogge?

Meteo Napoli – Secondo i principali modelli matematici, l’anticiclone potrebbe tenerci compagnia ancora a lungo. La bolla d’aria calda avvolgerà l’Italia anche nel corso della prossima settimana e secondo alcuni centri di calcolo non è escluso possa spingersi sin verso la fine del mese di luglio. L’Estate vedrà quindi una fase stabile anche sulla Campania e sulla città di Napoli, con caldo che diverrà progressivamente intenso fino a sfiorare i +40°C sui settori interni a partire dalla seconda parte della prossima settimana.





Meteo Napoli: rimani sempre aggiornato con il nostro canale YouTube!

Meteo su Napoli sostanzialmente stabile per l’affermazione dell’alta pressione con bel tempo e caldo estivo su tutta la regione nei prossimi giorni. Vi invitiamo a rimanere costantemente aggiornati iscrivendovi al nostro canale Youtube e consultando il nostro sito meteo!