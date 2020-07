METEO NAPOLI – Evoluzione stabile, ESTATE senza scossoni per oggi e per le prossime settimane di Luglio?

Previsioni meteo Napoli

Gran sole e bel tempo sulla città di Napoli come in gran parte delle principali città dell’Italia, solo sul versante adriatico troviamo della nuvolosità irregolare. estate al via pertanto in questa prima decade del mese di Luglio con il bel tempo in Italia e con le temperature tipicamente estive ma senza particolari eccessi grazie all’anticiclone delle Azzorre che tende ad espandersi sul Mediterraneo ed in Europa. Anche nei prossimi giorni i cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi in gran parte dell’Italia e a Napoli. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Tendenza meteo estate 2020

Tutto pronto per le prime vacanze al mare con sole e caldo estivo in Italia. L’Estate ha regalato fin da subito un importante aumento delle temperature in seguito ad una prima parte del mese di Giugno fresca e instabile. Ne ha ringraziato la vegetazione e non solo in Appennino o sulle Alpi tuttora piuttosto rigogliosa, tuttavia nelle prossime settimane l’Anticiclone prevalerà sul nostro Paese ed avremo ancora bel tempo prevalente specie al centro e al sud, qualche disturbo in più invece sulle regioni più settentrionali con piogge o temporali nel prossimo weekend.

Previsioni meteo: nel prossimo weekend tornerà l’instabilità al nord Italia

L’anticiclone delle Azzorre tende a dominare lo scenario meteo sul Vecchio Continente, tuttavia secondo le conferme da parte dei principali modelli meteo sull’Italia il tempo si manterrà in gran parte stabile e soleggiato salvo sulle Alpi, Prealpi e alte pianure con qualche temporale in arrivo nel corso del secondo weekend del mese di Luglio. E intanto, sole e clima ideale in Italia per ogni attività all’aperto e per le prime vacanze al mare, sarà cosi anche nelle prossime settimane e nel mese di Agosto con clima caldo ma senza eccessi.