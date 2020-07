METEO NAPOLI – Fase STABILE e SOLEGGIATA in compagnia dell’ANTICICLONE AFRICANO, i dettagli

Stop al maltempo per qualche giorno

La fase di maltempo che da diversi giorni sta colpendo l’Italia sta giungendo ormai al capolinea. Un primo allontanamento delle correnti atlantiche che hanno caratterizzato interamente lo stivale questa settimana verso i Paesi europei più orientali, ha determinato un miglioramento nitido delle condizioni meteo su tutta la nostra Penisola, in particolare sulle regioni centro-settentrionali dove i cieli appaiono prevalentemente sereni. Tuttavia una blanda circolazione instabile ha continuato ad interessare questo pomeriggio l’estremo sud, con temporali e acquazzoni che hanno colpito il ragusano e il siracusano. A Napoli il tempo è invece rimasto stabile, come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI RELATIVI ALLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Napoli oggi

A partire dalla giornata di oggi le condizioni meteo sulla città di Napoli sono tornate ad essere visibilmente stabili, grazie alla presenza di cieli completamente sgombri da qualsiasi disturbo nuvoloso, con qualche eccezione riscontrata in mattinata, ma in un contesto comunque di mancati fenomeni. Si iniziano dunque a notare i primi effetti portati dall’Alta pressione di matrice africana sulla città partenopea, con i cieli sereni che si protrarranno almeno fino alla serata odierna. Le temperature si mantengono ancora intorno alla media del periodo, con minime di oltre +21°C e massime che raggiungono i +29°C.

Soleggiato per domani, massime in aumento

Nella giornata di domani lunedì 20 luglio le correnti atlantiche che quest’oggi hanno causato residuo maltempo in Sicilia (con qualche nubifragio) abbandoneranno definitivamente il nostro Paese in favore di una rimonta anticiclonica di origine africana che riporterà il caldo opprimente in Italia. Le condizioni meteo sulla città di Napoli rimarranno dunque visibilmente stabili con la presenza di cieli pressoché sereni per l’intero arco della giornata. Temperature che tenderanno a stabilizzarsi nei valori minimi, mentre aumenteranno leggermente invece nei valori massimi. Contestualmente, inizieranno ad aumentare anche i valori di umidità relativa.