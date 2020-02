METEO NAPOLI – FLUSSI ATLANTICI creeranno qualche disturbo NUVOLOSO in città, ecco le previsioni

Tempo stabile e asciutto, come la maggior parte di gennaio

Un po’ in tutto l’inverno, ma a maggior ragione negli ultimi giorni l’Italia sta passando una fase meteo piuttosto statica. Essa infatti trovandosi nel limbo tra due figure bariche come l’Anticiclone e qualche disturbo atlantico, si trova a commentare oltre che una generale secchezza, anche temperature piuttosto miti per il periodo. I flussi atlantici dunque non riescono ad apportare condizioni di diffuso maltempo, con il tempo che in Italia risulta generalmente stabile. Le stesse condizioni le ritroviamo anche a Napoli, come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Napoli oggi

La giornata odierna di Napoli fin dal mattino si è aperta con cieli piuttosto nuvolosi e ciò sarà il leitmotiv anche del resto della giornata con assenza però di fenomeni. Possibile qualche accenno a schiarita nel corso del pomeriggio, ma in un contesto comunque nuvoloso. Le temperature appaiono sopra la media del periodo anche di diversi gradi, con minime di quasi +13°C e massime che arriveranno a toccare i +16/+17°C.

Temperature in graduale e lieve aumento

Per quanto riguarda la giornata di domani domenica 2 febbraio in concomitanza proprio del giorno della Candelora, la città di Napoli continuerà a vivere questa fase di prolungata stabilità sempre in compagnia di cieli piuttosto nuvolosi, ma ancora una volta con assenza di fenomeni. Le temperature risulteranno tutto sommato stabili o in lieve graduale rialzo, soprattutto per quanto riguarda i valori massimi.